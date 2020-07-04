BURSA Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı.

Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadıBursa'da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

04.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:27
Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı
Bursa'da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Davetlilerin el ele tutuşup oynadığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.
Koronavirüs nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belirlenen kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren tekrar yapılmaya başlandı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Başaran Mahallesi'nde yapılan sokak düğününde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadı, maske takmadı. Yüzlerce kişi el ele verip, oynadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. BURSA Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber
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