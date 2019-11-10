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Bursa sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındıBursa'da, sosyal medyada sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan H.A., polis tarafından gözaltına alındı.

10.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:16
Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
'da, sosyal medyada sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan H.A., polis tarafından gözaltına alındı. H.A.?nın öldüreceğini belirtip, fotoğrafını paylaştığı köpek de tedaviye alındı.
Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp, Nilüfer Belediyesi'ne ait Nilüfer Halk Evi'nin önüne bırakacağını yazdı. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen H.A.'nın yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Harekete geçen polis ekipleri, H.A.'yı dün gözaltına aldı. H.A.'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yapılan paylaşımlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, Bu yapılan sokak hayvanlarına davranış biçimlerimize yakışmayan bir yaklaşımdır. Bu kişinin paylaşımlarının olduğu gün, başka vatandaşlarımızdan ihbarlar gelmiş. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz köpeği alarak gerekli tedavisini yapmak için barınağımıza getirmişler. Ciddi bir hastalığı var, tedavisine devam ediliyor. Köpeğin iyileşmesi için gereken bütün çabayı sarf edeceğiz dedi.
Kendisini asıl üzenin şüphelinin Nilüfer Belediyesi çalışanı olması olduğunu söyleyen Erdem, Bu kişi ile ilgili Belediyemiz tarafından değişik zamanlarda çeşitli yaptırımlar yapıldı. Kendisi sosyal medya üzerinden bizi tehdit etmiş bir kişidir. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söyleniyor, raporu var. Bizde sosyal medyadaki en son paylaşımlarının ardından işten uzaklaştırma konusunda karar verdik. Bundan sonra hukuk yolu ile ne gerekiyorsa yapacağız diye konuştu.
Bursa sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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