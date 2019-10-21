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Bursa sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı

Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

21.10.2019 14:36
Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Arslan, sokakta yürüdüğü sırada, fabrika işçilerinin yol kenarına koyduğu sunta parçalarının altında kaldı. Arslan, yardım çağrılarını duyan fabrika işçileri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı

Mustafa Arslan, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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