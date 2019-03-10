Bursa Sultan Tavuğu 5 Bin Liradan Satıldı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe
Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye
genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezadı yapıldı. Osmanlı döneminin sembolü olan sultan tavuğu açık artırmayla 5 bin liraya satıldı. İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezadı gerçekleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen cins tavuklar, mezat alanına alınarak görücüye çıkarıldı. 200 lira ile 5 bin lira arasında fiyatları değişen 50 cins süs tavuğu, görsel şölen oluşturdu.
5 BİN LİRAYA SATILDI
Mezat sonrasında açıklama yapan İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Talat Korkut
, Türkiye genelinde 2019 yılının ilk mezadının İnegöl'de yaptıklarını söyledi. Korkut, Ülke genelindeki 50 dernekten biriyiz. Tavuk severler olarak bu görsel şenliği başlattık. Bu günki etkinliğimizde 50 cins tavuk var. Osmanlı tavuğu olarak bilinen sultan tavuğumuz da var. Türkiye'ye özel bir tavuktur. Sultan tavuğu, müzayede de bu 5 bin liraya satıldı. Türkiye'nin 30 ilinden tavuk severler katılıyor. Sektör haline gelen süs tavukçuluğu, Türkiye'ye yayıldı. Bu etkinliğimizde 500 civarında tavuk severi buluşturuyoruz. diye konuştu.
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Kaynak: DHA