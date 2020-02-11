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Bursa suriyeli muhammet evinde ölü bulundu

Suriyeli Muhammet evinde ölü bulunduBURSA'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni ile karşılaştı.

11.02.2020 21:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:01
Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu
BURSA'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Küçük çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, komşuların bir evden bağrışma sesleri geldiğine dair ihbar aldı. İhbar üzerine eve giden polis, ailesiyle birlikte yaşayan Suriyeli Muhammet Hüseyin'i ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhammet Hüseyin ile birlikte yaşayan baba ve üvey annesini ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa suriyeli muhammet evinde ölü bulundu

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Kaynak: DHA


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