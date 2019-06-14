14.06.2019 08:48
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BURSA Susuz kalan sokak kedisine zabıta memuru eliyle su içirdi

Susuz kalan sokak kedisine zabıta memuru eliyle su içirdiBursa'da çeşmede su içtiği sırada yanına gelen kediye eliyle su içiren zabıta memuru Ömer Veli Genç, görenler tarafından takdirle karşılanırken bir vatandaş da o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Susuz kalan sokak kedisine zabıta memuru eliyle su içirdi
Bursa'da çeşmede su içtiği sırada yanına gelen kediye eliyle su içiren zabıta memuru Ömer Veli Genç, görenler tarafından takdirle karşılanırken bir vatandaş da o anları cep telefonuyla görüntüledi. DHA muhabirinin ulaştığı Genç, 'Hayvanları sevmeyen, insanları sevemez, vatandaşlarımızdan, esnaflarımızdan ricam evlerinin ve iş yerlerinin önüne bir kap su koysun" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda zabıta memuru olarak çalışan 27 yaşındaki Ömer Veli Genç, eliyle kediye su içirmesi nedeniyle görenlerin takdirini topladı. 3 gün önce görev yaptığı merkez Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde su içmek için çeşmeye giden Genç, su içtiği sırada yanına bir kedinin geldiğini fark etti. İlk başta sokak kedisinin su içebilmesi için çeşmeyi açık bırakan Ömer Veli Genç, kedinin düzgün bir şekilde su içemediğini fark etti. Bunun üzerine tekrar çeşmenin başına giden Genç, kediye eliyle su içirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
"HAYVANLARI SEVYEN, İNSANLARI SEVEMEZ"
Olayın yaşandığı gün Fevzi Çakmak Caddesi'nde görevli olduğunu belirten Ömer Veli Genç, 'Devriye atarken susadım. Su içmek için çeşmeye yaklaştım. Su içerken kedinin bana yaklaştığını gördüm. Kedinin de su içmek isteyeceğini düşündüm. Bu nedenle çeşmeyi açık bıraktım. Fakat kedi su içerken zorlandı. Bende elimden su içer düşüncesiyle elimi suya tuttum. Kedi de çekinmedi, elimden su içti. Ben doğru olanı yaptım. Bugün dünya üzerinde milyonlarca hayvanın terk edildiğini, aç kaldığını, onlara zulüm edildiğini görüyoruz. Bizim ecdadımızdan öğrendiğimiz hayvanı sevemeyen insanı sevemez.ö diye konuştu.
Vatandaşların da sokak hayvanları konusunda duyarlı olmasını isteyen hayvansever zabıta memuru Ömer Veli Genç, 'Yaz aylarında olduğumuz için susuz kalan sokak hayvanları oluyor. Onların dillerini biz anlayamıyoruz. Ama susuz kalıyorlar. Onun için vatandaşlarımız daha hassas olursa güzel olur. Evlerinin önüne, dükkanlarının önüne bir kap su koyarsa sokak hayvanları için çok iyi olur.ö şeklinde konuştu.BURSA Susuz kalan sokak kedisine zabıta memuru eliyle su içirdi
Kaynak: DHA
Genç, Zabıta, Susuz, Güncel

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