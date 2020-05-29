BURSA Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılar

Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılarBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki mezarlıkta, Mehmet G.?nin mezarlara yaptığı saldırı tepki çekti.

29.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:32
Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılar
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki mezarlıkta, Mehmet G.?nin mezarlara yaptığı saldırı tepki çekti.
Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mezarlığı'nda, bir kişinin mezarlara verdiği zarar bölge halkının tepkisini çekti. Mehmet G. olduğu öne sürülen kişinin, gece saatlerinde mezarlığa gelerek mezarlarda tahribat yaptığı iddia edildi. Yapılan tahribata isyan eden vatandaşlardan bazılarının önlem amacıyla mezarların üzerini beton harcıyla kapattığı gözlendi. Konu ile ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. BURSA Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Haber

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