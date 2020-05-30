BURSA Taksi şoförü evinde ölü bulundu

Taksi şoförü evinde ölü bulunduBURSA'nın Gemlik ilçesinde taksi şoförü olduğu öğrenilen Nejat Kadri Erkmen (66), evinde ölü bulundu.

30.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:50
Taksi şoförü evinde ölü bulundu
BURSA'nın Gemlik ilçesinde taksi şoförü olduğu öğrenilen Nejat Kadri Erkmen (66), evinde ölü bulundu.
İstiklal Caddesi'ndeki Cenkçiler Apartmanı'ndan oturanlar, Nejat Kadri Erkmen'in dairesinden kötü kokular geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Erkmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Taksi şoförü olduğu öğrenilen Erkmen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. BURSA Taksi şoförü evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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