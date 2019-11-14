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Bursa Tanıtım Günlerinde Pasinler standına yoğun ilgi

Bursa'da gerçekleştirilen Erzurum Günleri'ne Pasinler Belediyesi'nin tanıtım standı damga vurdu.

14.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:00Bursa Tanıtım Günlerinde Pasinler standına yoğun ilgi
'da gerçekleştirilen Erzurum Günleri'ne Belediyesi'nin tanıtım standı damga vurdu.

Erzurum Vailiği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının öncülüğünde her yıl gerçekleştirilin Bursa Erzurum Tanıtım Günleri sona erdi. Tanıtım yapan ilçeler arasında en çok ilgi Pasinler Belediyesi'nin standına gösterildi. 3 günde binlerce kişi belediyenin standını gezerek ilçe hakkında bilgiler alıp tanıtılan ürünleri inceleme imkanı buldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli geçtiğimiz haftalarda Ankara'da düzenlenen tanıtım günlerinin ardından "Bursa'da da düzenlenen tanıtım günlerinde güzel ilçemizin tanıtımını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Diğer İlçe stantlarımızı ziyaret ediyor, ilçe belediye başkanlarımızın standımızı ziyaretleriyle de çok mutlu oluyoruz. Standımız çok büyük ilgi gördü. Pasinlerli hemşerilerimizin standımızı ziyaret etmelerinden dolayı onlara ilçemizde yapılan işler hakkında da bilgi verme imkanımız oluyor. Pasinler standımıza yoğun ilgi gösteren hemşerilerimize ve misafirlerimize çok teşekkür ederim. Bursa tanıtım günlerinin son bulmasının ardından, 'da organize edilen Erzurum tanıtım günlerinde de standımız yer alacak. İstanbul'daki hemşerilerimizi standımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Pasinler, İstanbul, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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