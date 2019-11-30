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Bursa tarihi geçmiş içecekler boş arazide bulundu

Tarihi geçmiş içecekler boş arazide bulunduBursa'nın Gemlik ilçesinde boş arazide bulunan tarihi geçmiş yüzlerce içecek, imha edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çöplüğü'ne gönderildi.

30.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:48
Tarihi geçmiş içecekler boş arazide bulundu
'nın ilçesinde boş arazide bulunan tarihi geçmiş yüzlerce içecek, imha edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çöplüğü'ne gönderildi.
Gemlik Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Eşref Dinçer Mahallesi'nde 333. Sokak'taki boş bir araziye gitti. Arazide yapılan incelemede branda altında gizlenmiş ve son kullanma tarihleri geçmiş yüzlerce şişe içecek bulundu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde içeceklerin son kullanma tarihinin 26 Ocak 2019 olduğu tespit edildi. Yaklaşık 950 adet litrelik limonata şişesi ve 450 adet soda şişesi imha edilmek üzere Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çöplüğü'ne gönderildi.
Mahalle sakinleri ise, ürünlerin gece buraya kendi haberleri olmadan konulduğunu ve ürünleri içen bazı çocukların ise karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Geyik ise, vatandaşları böyle konularda daha duyarlı olmaya davet ederken, personelin özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.
Bursa tarihi geçmiş içecekler boş arazide bulundu

Gemlik, Zabıta, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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