BURSA Tarım arazisini ’uyuşturucu tarlası’na çeviren şüpheli tutuklandı

Tarım arazisini 'uyuşturucu tarlası'na çeviren şüpheli tutuklandı

BURSA'da, uyuşturucu madde yetiştiren H.S.'ye ait tarım arazisinde yapılan aramada 396 kök hint keneviri, 15 kilo esrar ile evinde yapılan aramada ise 100 gram civarında kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mudanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'nde oturan H.S. isimli şüphelinin tarım arazisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.S.'ye ait arazide dün akşam saatlerinde arama yaptı. H.S.'ye ait ev ve arazilerde yapılan aramada 396 kök hint keneviri, 15 kilo esrar ve 100 gram civarında kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.