Bursa Tarım işçilerini ziyaret eden heyet, vatandaşların sorunlarını dinledi

Tarım işçilerini ziyaret eden heyet, vatandaşların sorunlarını dinledi
Memleketlerinden binlerce kilometre yol kat ederek Bursa
'nın Yenişehir
İlçesine tarım işçisi olarak gelen mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret eden Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın
, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın, Çardakköy yakınlarındaki çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Elektrik ve içme suyu altyapısına sahip bölgede sağanak yağışlarda su birikintilerinin oluştuğunu ancak Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) gerekli müdahaleyi yaptığını belirti. Tarım işçileri, seyyar tuvalet ve çadır eksiğinin bulunduğunu vurguladı.
800 kişinin yaşadığı bölgede ayrıntılı bir altyapı planlamasının yapılmasının düşünüldüğünü söyleyen Kaymakam Seyitoğlu, ilk aşamada çadırlar arasındaki yolların, çakıl dökülerek daha sağlıklı duruma getirileceğini kaydetti.
Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Davut Aydın ise, yerel yönetim olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti. Yenişehirli yöneticiler, çadırlarda kalan çocuklarla da sohbet ederek sağlık ve eğitim durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
İnceleme gezisinin sonunda Kaymakam Seyitoğlu, Başkan Aydın ve beraberindekilere tandır ekmeği, peynir, zeytin ve çay ikramında bulunuldu.
Yaklaşık 20 yıldan bu yana Diyarbakır
ve Mardin
'den Yenişehir Ovası'na gelerek tarlalarda yevmiye karşılığı çalışan tarım işçileri, eylül ayından itibaren sezonun sona ermesiyle birlikte geri dönüş yoluna çıkıyorlar.