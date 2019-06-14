14.06.2019 12:23
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BURSA Tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı

Tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya giden sürücü Kadri Kolsuz (62) yönetimindeki 16 DD168 çekici, 16 DE 632 dorse plakalı TIR, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Araç süt fabrikasının bahçesindeki kasalara çarparak durabildi. Kazada yaralanan Kadri Kolsuz olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA) -
(Tür: Yurt)BURSA Tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel

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