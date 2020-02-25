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Bursa tartıştığı husumetlisini tüfekle vurup, polise teslim oldu

Tartıştığı husumetlisini tüfekle vurup, polise teslim olduBURSA'nın Osmangazi ilçesinde T.K. (37), aralarında husumet olduğu belirtilen H.A.T.'yi (24) tartışma sırasında göğsünden tüfekle vurarak, ağır yaraladı.

25.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:26
Tartıştığı husumetlisini tüfekle vurup, polise teslim oldu
BURSA'nın ilçesinde T.K. (37), aralarında husumet olduğu belirtilen H.A.T.'yi (24) tartışma sırasında göğsünden tüfekle vurarak, ağır yaraladı. H.A.T., hastaneye kaldırılırken, T.K. ise eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Olay, saat 05.00 sıralarında, Osmangazi'ye bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. H.A.T. ile evine gittiği, aralarında husumet olduğu öğrenilen T.K., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken T.K., evinde bulunan tüfekle H.A.T.'yi göğsünden vurdu. H.A.T., kanlar içinde yere yığılırken, T.K. ise sağlık ekibi çağırdı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği H.A.T.'yi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evinden çıkmayan T.K. de gelen polis ekiplerine tüfeğini vererek, teslim oldu. Tedaviye alınan H.A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. , olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa tartıştığı husumetlisini tüfekle vurup, polise teslim oldu

Osmangazi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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