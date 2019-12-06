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Bursa-tbmm meclis başkanı şentop'tan 'ceren özdemir' açıklaması

TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (2)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ VE CAMİ AÇILIŞLARINA KATILDITürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Bahçeşehir Koleji'nin yeni eğitim binasının açılışını gerçekleştirdi.

06.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:53
TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (2)
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ VE CAMİ AÇILIŞLARINA KATILDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 'nın Orhangazi ilçesindeki Bahçeşehir Koleji'nin yeni eğitim binasının açılışını gerçekleştirdi.
Burada açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Şentop, Eğitim, milli davamız. Eğitim olmadan bir ülkenin, bir toplumun gelişmesi, güçlenmesi, güzelleşmesi mümkün değil. Biz de ülkemizin insanlarımızın eğitim seviyesini yükselterek gelişeceğine inanıyoruz. Bu sebepledir ki 2002 yılına kadar yeterli kaynak ayrılmayan eğitim bütçemizi, 2003 yılından itibaren ilk sıraya çıkardık. Önümüzdeki yılın bütçesinde de eğitim harcamalarına 176 milyar lira ayırdık. Yani bütçemizin yüzde 16'sını eğitim hizmetlerine ayırdık. Toplam öğrenci sayımız 18 milyondan fazla, 143 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencisi olan bir ülkeyiz. Özel okullarda öğrenim gören çocuklarımızın sayısı 1 milyon 440 bin. Doğu Akdeniz'de bize kafa tutan Kıbrıs Rum Kesimi'nden çok daha fazla. Yani öğrencilerimizin yüzde 8.7'si özel okullarda öğrenim görüyor. Bu oran her yıl artarak, yükseliyor. Eğitimde özel okulların sayısı ne kadar artarsa devletimizin eğitim yükü de o kadar azalacaktır. Bu anlamda Bahçeşehir okullarının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini düşünüyorum dedi.
Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Bursa'nın İnegöl ilçesine geçerek, buradaki Hacı Yusuf Şahin Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Şentop ile protokol üyeleri, cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti.
Bursa-tbmm meclis başkanı şentop'tan 'ceren özdemir' açıklaması

Meclis Başkanı, Ceren Özdemir, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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