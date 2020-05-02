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BURSA Tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya bırakıldı

Tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya bırakıldıBursa'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak getirilen 2 çakal ve 7 şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

02.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:31
Tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya bırakıldı
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak getirilen 2 çakal ve 7 şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.
Yaklaşık 3 ay önce yaralı olarak bulunan 2 çakal ve biri kızıl şahin olan toplam 7 şahin, Karacabey'deki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Kanatlı yaban hayvanlarının tedavileri ile uçuş egzersizlerinin yaptırıldığı bölümde gözlem altında tutulan şahinler ile çakalların tedavileri tamamlandı.
Sağlıklarına kavuşan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Nurbay Zeki Engin, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topcu, Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu ile veteriner hekimler tarafından Karacabey Longoz Ormanı'na doğal yaşamlarına bırakıldı. BURSA Tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya bırakıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karacabey, Bursa, Yaban, Güncel, Haber

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