BURSA Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada

Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kameradaİsmail Hakkı SEYMEN- Derya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç (39), para meselesi yüzünden husumetli olduğu S.Ö. (50) tarafından müşterilerin gözü önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

15.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:19
Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada
İsmail Hakkı SEYMEN- Derya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç (39), para meselesi yüzünden husumetli olduğu S.Ö. (50) tarafından müşterilerin gözü önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Aslankılıç'ın vurulma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayi işleten Yılmaz Aslankılıç, müşterileriyle ilgilenirken para meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.Ö. geldi. S.Ö., elindeki pompalı tüfeği Aslankılıç'a doğrultup ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği Yılmaz Aslankılıç, kanlar içinde yere yığıldı. S.Ö. ise kaçtı.
Müşterilen ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aslankılıç, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Aslankılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ö. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. (25) ve A.G.'yi (52) saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.Ö.?nün iş yerine geldiği, kasada oturan Yılmaz Aslankılıç'a pompalı tüfekle bir el ateş açtığı, Aslankılıç'ın yere düştüğü görüldü.
RÖPORTAJ VERMİŞTİ
Yılmaz Aslankılıç, yaklaşık 1,5 ay önce sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bir otomobil firması tarafından hastaneler için üretilen biyolojik örnek alma kabiniyle ilgili yapılan haberde röportaj vermişti.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. BURSA Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekel, Bursa, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı’nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Haber
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Polonya yanlışlıkla Çekya’yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Model Didem Soydan, kendisine ’Pornocu’ diyen Erol Köse’den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK’ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Bingöl’deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı Haber
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Haber
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Haberler››Güncel››BURSA Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:16: Ankara'da, 'ByLock' operasyonu: 9 gözaltı - Haber 12:15: Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı - Haber 12:15: Nevşehir'de asayiş olayları - Haber 12:15: Çaldıkları kombiyi götürürken güvenlik kamerasına takılan iki şüpheliden biri yakalandı - Haber 12:15: Kars AFAD, Bingöl'deki deprem bölgesine destek ekip gönderdi - Haber 11:34: Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu - Magazin 11:31: Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı - Haber 11:09: Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri - Haber 09:27: Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor - Haber