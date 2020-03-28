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Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı korona virüse yakalandı

Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı korona virüse yakalandı Bursa Teleferik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un da koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

28.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:28
Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı korona virüse yakalandı
BURSA - Bursa Teleferik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un da koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un da koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirlendi. Bursa Teleferik A.Ş. sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Tespit edildiği an itibarıyla titizlikle kontrol altında tutulan hastalık dolasıyla Sayın İlker Cumbul'un karantinada olduğunu, bu süreçte ve öncesinde herhangi bir sosyal teması bulunmadığını, kendi sosyal izolasyonunu sağlamış olduğunu kamuoyuna duyururuz. Kendisinin tedavisi başarılı şekilde sürmektedir. En yakın zamanda sağlığına kavuşarak aramıza dönecektir." denildi.
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Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı korona virüse yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Sağlık

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Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı korona virüse yakalandı

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