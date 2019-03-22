Bursa Termal Kaynaklarıyla Avrupa Pazarında

Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'nin (EHTTA) Türkiye'den ilk ve tek üyesi olan Bursa'nın termal zenginlikleri, Yunanistan'da düzenlenen EHTTA 2019 yılı 1. Genel Kurulu'nda Avrupa ülkelerinin dikkatine sunuldu.

Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından 2012 yılında Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'ne üyelik başvurusu yapılırken, 2013 yılında Bursa, Türkiye'den ilk ve tek üye olarak birliğe kabul edilmişti. Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alması amacıyla termal kaynakları da en işi şekilde değerlendirmek amacıyla tanıtım faaliyetlerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi de Ocak ayında aldığı meclis kararı ile EHTTA organizasyonlarında Bursa'yı temsil etme görevini üstlenmişti.

Bursa'nın termal şifa merkezi haline gelmesi, termal kapasitenin arttırılması ve yeni yatırımcıların kente kazandırılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan'ın Loutra Pozar bölgesinde yapılan EHTTA 2019 yılı 1. Genel Kurulu'na katılarak Bursa'nın termal zenginliklerini üye ülke temsilcilerine anlatma imkanı buldu. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinin katıldığı toplantıda Bursa'nın termal kapasitesi ve bu alanda hazırlanan projeler büyük ilgi gördü.

Kaynak: Bültenler