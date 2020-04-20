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Bursa Terminalinde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu

Bursa Terminalinde 'seyahat izin belgesi' kuyruğuBursa'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından şehir dışına yolculuk yapmak isteyenler, seyehat izin belgesi almak için 300 metrelik kuyruk oluşturdu.

20.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:07
Bursa Terminalinde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu
Bursa'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından şehir dışına yolculuk yapmak isteyenler, seyehat izin belgesi almak için 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde saatlerce bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti.
Bursa'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından şehir dışına yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan seyahat izin belgesi noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde terminale giden vatandaşlar, uzun süre sıra bekledi. Özellikle Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya gibi büyükşehirlere seyahat etmek isteyenler, bilet satış noktası ve izin belgesi alınan noktalarda yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Sıra beklemekten bunalan vatandaşların, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
'SABAH SAAT 9'DAN BERİ BEKLİYORUM'
Seyahat izin belgelerinin tek bir noktadan verilmesine vatandaşlar tepki gösterirken, kızının doğumu için Konya'dan Bursa'ya geldiğini söyleyen Naciye Işık, "Seyahat izin belgesi almak için sabah 9.00'dan beri buradayım. 20 gün önce kızımın doğumu için gelmiştim ama ikametim Konya'da olduğu için gidemiyorum. Burası ana-baba günüydü, kavgalar çıkıyordu. Konya Valiliği ile görüştüm, ilçelerde ve 4-5 okulda seyahat izin belgesi veriyor. O yüzden de bir yığılma olmamış" dedi. Bursa Terminalinde ’seyahat izin belgesi’ kuyruğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Bursa, Güncel
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