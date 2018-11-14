Bursa Textile Show Fuarı Başladı

Tekstil sektörünün merkezi olarak adlandırılan Bursa
'da bir ilkin gerçekleştirildiğini belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, Bugün ilk defa kendi evimizde ve tekstil sektörünün merkezinde ilk fuarımızı gerçekleştiriyoruz dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde, Uludağ
Tekstil İhracatçı Birliği'nin de katkılarıyla 'Bursa Textile Show' Fuarı, Merinos
AKKM'de açıldı. Ticari Safari Projesi kapsamında, yaklaşık 40 ülkeden 350'ye yakın iş insanı katılacağı fuar, 14-15-16 Kasım tarihleri arasında açık olacak.
Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen
Engin ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Yaptığı konuşmasında tekstil sektörünün merkezi olarak adlandırılan Bursa'da bir ilkin gerçekleştirildiğinin altını çizen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Genelde giyim tekstillerinde Bursalı tekstilciler olarak biz hem ülkemizde başta İstanbul
olmak üzere, hem de dünyada bütün fuarların baş aktörü konumundaydık. Bugün ilk defa kendi evimizde ve tekstil sektörünün merkezinde üçüncü fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Tekstil sektöründe Bursa'nın önemi hepimiz için malum. Özellikle bugün geldiğimiz noktada 50'nin üzerinde ülkeden 350'nin üzerinde katılımcıyı BTSO olarak UR-GE projesi kapsamında Bursa'ya getirdik. Başta Avrupa Birliği
ülkeleri olmak üzere Güney Amerika
'dan, Kuzey Afrika
'dan da çok önemli misafirlerimiz var, ciddi alıcılarımız var dedi.
BU BAŞLANGIÇ TEKSTİLDEKİ GÜCÜ GELECEĞE TAŞIYACAK
Yurtiçinden başta LC Waikiki olmak üzere, Coton, Özdilek gibi Türkiye
'nin önemli markalarının da satın alma ekiplerinin katılacağını belirten Burkay, 3 gün boyunca inşallah bu fuarda güzel ticaretler yapmayı hedefliyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bu başlangıç. Bursa'nın özellikle tekstil sektöründeki gücünü geleceğe de taşıyacak. Fuarımız hem sektörümüze, hem kentimize, hem de ihracatımıza hayırlı uğurlu olsun açıklamasında bulundu. TFF
SHOW'DA KUMAŞLAR TANITILACAK
Organizasyon kapsamında ayrıca UTİB öncülüğünde BTSO'nun da katkılarıyla 'Turkish Fashion Fabrics Show' (TFF Show) etkinliği gerçekleştirilecek. Bu akşam bir otelde gerçekleştirilecek etkinlikte Bursalı tasarımcılar Bursa'da üretilen kumaşları tanıtma imkanı yakalayacak.
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:40