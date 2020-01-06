Bursa
Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı 34,8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
| Patates
| kg
| 0,91
| Kuru soğan
| kg
| 0,91
| Arpacık soğan
| kg
| 5,69
| Kırmızı soğan
| kg
| 2,92
| Beyaz soğan
| kg
| 2,82
| Sarımsak
| kg
| 15,58
| Beyaz peynir (tam yağlı)
| kg
| 23,82
| Tereyağı
| kg
| 51,37
| Koyun eti (karkas)
| kg
| 30,00
| Dana eti (karkas)
| kg
| 34,80
| Dana (but)
| kg
| 35,30
| Kuzu (canlı)
| kg
| 21,04
| Dana (canlı)
| kg
| 17,30