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Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında yemeklik ayçiçeği yağının litresi ortalama 8,45 liradan satıldı.

10.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:02
Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında yemeklik ayçiçeği yağının litresi ortalama 8,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Pirinçkg7,45
Ayçiçeği yağı (yemeklik)litre 8,45
Dana kolkg34,00
Dana kontrfilekg54,00
Dana beşli setkg46,50
Dana (canlı)kg18,00
Yumurta adet0,52

Kaynak: AA

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Bursa Ticaret Borsası
Etiketler : Bursa, Ekonomi
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