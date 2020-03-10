Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında yemeklik ayçiçeği yağının litresi ortalama 8,45 liradan satıldı.
10.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:02
Bursa Ticaret Borsasında yemeklik ayçiçeği yağının litresi ortalama 8,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Pirinç
|kg
|7,45
|Ayçiçeği yağı (yemeklik)
|litre
|8,45
|Dana kol
|kg
|34,00
|Dana kontrfile
|kg
|54,00
|Dana beşli set
|kg
|46,50
|Dana (canlı)
|kg
|18,00
|Yumurta
|adet
|0,52
Kaynak: AA
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