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Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 9,5 liradan satıldı.

11.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:04
Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 9,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Siyah zeytin kg9,5
Pirinçkg7,45
Yumurta adet0,50

Kaynak: AA

Etiketler : Bursa, Ekonomi

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