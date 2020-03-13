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Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,08 liradan satıldı.

13.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:30
Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,08 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Yeşil zeytinkg29,90
Siyah zeytinkg18,08
Kuzu (canlı)kg24,86
Dana (canlı)kg18,00
Sığır (canlı) kg13,26
Düve (canlı)kg17,50
Armutkg4,92
Ayvakg4,00

Kaynak: AA

Etiketler : Bursa, Kuzu, Ekonomi

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