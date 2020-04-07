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Bursa Ticaret Borsası'ndan korona virüs için 140 milyon liralık destek

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Özer Matlı, "Borsa bütçesinin yüzde 70'i nefes kredisine tahsis edildi.

07.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:28
Bursa Ticaret Borsası'ndan korona virüs için 140 milyon liralık destek
Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Özer Matlı, "Borsa bütçesinin yüzde 70'i nefes kredisine tahsis edildi. İlk etapta 10 milyonla başlanacak. 10 milyon da TOBB'dan gelecek. Toplamda hedeflenen kredi miktarı ise 140 milyona ulaşacak" dedi.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Özer Matlı, "TOBB Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerinin durumunu takip etmek için whatsapp hattı kurdu. Bu hatta gelen talepler anında ilgili bakanlıklara iletiliyor. Yönetim ise haftada üç gün internet üzerinden bir araya geliyor. En son Cumartesi günü yapılan toplantı 6 saat sürdü. Şu anda üzerinde durulan en önemli konu ise 'Nefes Kredisi'. Hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu hafta devreye girecek. Bursa Ticaret Borsası Nefes Kredisi için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Borsa bütçesinin yüzde 70'i nefes kredisine tahsis edildi. İlk etapta 10 milyonla başlanacak. 10 milyon da TOBB'dan gelecek. Toplamda hedeflenen kredi miktarı ise 140 milyona ulaşacak" dedi.

Tarım işçileri ile ilgili düzenlemelerinde gündemde olduğunu belirten Özer Matlı, "TOBB'un bu konuda da çalışmaları var. İçinde yer aldığını ve bakanlıkla koordineli çalışma yürütüyoruz. Bu koordinasyon sayesinde tarım işçileriyle ilgili düzenlemeler yapılacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Bursa Ticaret Borsası'ndan korona virüs için 140 milyon liralık destek - Ekonomi

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