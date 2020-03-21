Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından Kovid-19'a karşı acil eylem planı - Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından Kovid-19'a karşı acil eylem planı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında acil eylem planı oluşturdu.

21.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:26
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından Kovid-19'a karşı acil eylem planı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında acil eylem planı oluşturdu.
Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa iş dünyasının öneri ve taleplerini alan BTSO, üyeleriyle etkileşimi artırmak ve beklentilerine proaktif bir yaklaşım sergilemek üzere 7 gün 24 saat hizmet sunacak "05331454613" numaralı "Üye Whatsapp İletişim Hattı" kurdu.
BTSO, web sitesinde oluşturduğu "BTSO Yanınızda" panelinden ve btsoyaninizda@btso.org.tr mail adresi üzerinden üyelerinin görüş ve önerilerini alacak.
Koronavirüse karşı başlatılan tedbirler kapsamında, üyelerinin belge temininde internet portallarını kullanmalarını amaçlayan BTSO, "Dijital Oda" projesiyle verilen hizmetlere, "Faaliyet Belgesi", "İngilizce Faaliyet Belgesi" ve "İhale Durum Belgesi" de eklendi. Böylece BTSO üyeleri, www.btso.org.tr sitesinden online başvuru ile belgelerini oda hizmet binasına gitmeden temin edebilecek.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üyelerini bu dönemde yalnız bırakmayacaklarını belirtti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, proaktif ve sonuç odaklı faaliyetler yürüttüklerini aktaran Burkay, "Üyelerimiz, faaliyet belgesi gibi işlemleri, nisan ayı sonuna kadar online ve ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. BTSO bünyesinde sektör temsilcilerimizle oluşturduğumuz kriz yönetim ekibimizle de iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bursa ve Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için topyekün mücadele edilmesi gerektiğini, üyelerden gelen sorun ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:
"BTSO olarak, üyelerimizin görüşlerini çok önemsiyoruz. Acil eylem planımız kapsamında, bizlere iletilen tüm sorun ve çözüm önerilerini TOBB ve bakanlıklar başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla paylaşıyoruz. Üyelerimizin yaşanan bu olumsuz tablodan etkilenmemesi adına her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koyuyoruz. Bugüne kadar üyelerine en fazla finansman desteği sağlayan oda olarak, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile çalışmalarını yürüttüğümüz avantajlı bir finansman paketini kısa süre içinde firmalarımızın kullanımına sunacağız. Bu zorlu süreçte iş dünyamız için can suyu olacak 'Nefes Kredisi'ne ilişkin detayları yakında paylaşacağız."
Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer alan önlemlerin iş dünyası için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki süreçte destek paketine yeni tedbirler ilave edilmesini bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu virüs salgınını atlatarak, hedeflerimize çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında Ekonomi
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Ekonomi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Ekonomi
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Ekonomi
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Ekonomi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor
BDDK, bankalara kredi çağrısı yaptı: Hızlıca karşılayın Ekonomi
BDDK, bankalara kredi çağrısı yaptı: Hızlıca karşılayın

Son Dakika Ekonomi Haberleri

OSD/Yenigün: Otomotiv üretimde ciddi kayıplar yaşamaya başladı - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek - Ekonomi Koronavirüs hane içi hızlı tüketim ürünleri harcamalarına nasıl etki ediyor? - Ekonomi Turizm için tarihi dönüşüm - Ekonomi Rolls-Royse ve EUAS International ICC kompakt nükleer santraller üzerinde çalışacak - Ekonomi Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek - Ekonomi Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor - Ekonomi
Loading