Bursa Ticari Araçla Kafa Kafaya Çarpışan Motosikletteki 3 Kişiden 2'si Öldü, Biri Ağır Yaralı

Bursa
'da otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 3 kişiden ikisi öldü, biri yaralandı.
Kaza akşam saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım
İlçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesinde meydana geldi. Teferrüç mahallesi istikametinden gelen sürücüsünün henüz belirlenemediği 16 EHV 56 plakalı motosiklet ile Ferhan Taşkın (19) yönetimindeki 16 LNU 72 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklette bulunan Tolgahan A. (17), Kamiran A. (17) ve Numan T. (17) yola savruldu. Kazada Tolgahan A. olay yerinde hayatını kaybederken, Kamiran A. ve Numan T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
Ekipleri tarafından yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Kamiran A. burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü Ferhan Taşkın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tolgahan A. ve Kamiran A.'nın cesetleri, Bursa Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcısı tarafından başlandı.
Bursa
08 Kasım 2018 Perşembe 23:51