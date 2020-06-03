Bursa TIR devrildi, İstanbul-Bursa karayolu trafiğe kapandı 1 yaralı

TIR devrildi, İstanbul-Bursa karayolu trafiğe kapandı 1 yaralıBURSA'nın Karsak Boğazı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hırdavat yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi.

03.06.2020 04:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 04:15
TIR devrildi, İstanbul- Bursa karayolu trafiğe kapandı 1 yaralı
BURSA'nın Karsak Boğazı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hırdavat yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul-Bursa karayolu bir süre ulaşıma kapandı.
Kaza, saat 01.45 sıralarında İstanbul-Bursa karayolunda meydana geldi. İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Musa Erdoğan yönetimindeki 45 TA 682 plakalı TIR, Karsak Boğazı mevkesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Metrelerce savrulan TIR bariyerlere çarparak devrilirken, dorsesinde bulunan inşaat malzemeleri yola savruldu. Sürücü Erdoğan yaralandı.
Bu arada devrilen TIR'dan karayoluna savrulan malzemeler ile dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil de kaza yaptı. Bu kazada ise yaralanan olmadı. Yaralı TIR sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KARAYOYLU ULAŞIMA KAPANDI
Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa karayolu, trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruğu oluşurken, ekipler araçları Gemlik gişelerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluna yönlendirdi. Karayoluna savrulan inşaat malzemeleri toplanırken, belediye ekipleri de dökülen mazot nedeniyle yolu yıkadı. Bu çalışmanın ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bursa TIR devrildi, İstanbul-Bursa karayolu trafiğe kapandı 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Bursa, Güncel, Haber

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