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Bursa tır'ın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Karakuş (54), ağır yaralandı.

10.09.2019 11:02
TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Karakuş (54), ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tandoğan Caddesi'ne doğru giden Ahmet Ş.(54) yönetimindeki 34 TM 9544 plakalı TIR, bisikletli Mustafa Karakuş'a çarptı. Kazada Karakuş, ağır yaralandı. Mustafa Karakuş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından TIR şoförü Ahmet Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bursa tır'ın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Mustafa Karakuş, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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