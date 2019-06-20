20.06.2019 14:09
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BURSA TIR'lar kaza yaptı, Bursa-Ankara yolu çift yönlü kapandı

TIR'lar kaza yaptı, Bursa-Ankara yolu çift yönlü kapandıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 farklı TIR kazasında 1 kişi yaralandı.

TIR'lar kaza yaptı, Bursa-Ankarayolu çift yönlü kapandı
Bursa'nınİnegölilçesinde meydana gelen 2 farklı TIR kazasında 1 kişi yaralandı. Bursa-Ankara ile Ankara-Bursa karayolu çift yönlü trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kazalar Bursa-Ankara karayolu Mezitler bölgesinde saat 10.30 sıralarında, 10 dakika arayla meydana geldi.Eskişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ali Reza Fazlollahi (40) idaresindeki 65 E 873 plakalı TIR, virajda kontrolden çıktı. Savrulan TIR, yol dışına çıktı. Kazada yaralanan olmadı. İkinci kaza ise ilk kazanın 50 metre gerisinde yaşandı. Eskişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Abdusselam Abız (53) yönetimindeki 16 BN 078 plakalı TIR kontrolden çıkarak bariyerlere çartı. Askıda kalan TIR'dan sızan mazot, Bursa-Ankara Karayolu'na döküldü. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Abız, sağlık ekipleri tarafından İnegölDevlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki TIR kazası nedeniyle, Bursa-Ankara yolu çift yönlü trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin TIR'ları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Bilgisi
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-Kaza yerinden görüntüler
-TIR'dan görüntüler
-Trafikten görüntüler
Haber-Kamera Yavuz YILMAZDHA-BURSA
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(Tür: Yurt)BURSA TIR'lar kaza yaptı, Bursa-Ankara yolu çift yönlü kapandı
Kaynak: DHA
Ankara,Bursa,Güncel

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