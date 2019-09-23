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Bursa tırnakçılık yönetimiyle 100 lirayı çalan şüpheli güvenlik kamerasında

Tırnakçılık yönetimiyle 100 lirayı çalan şüpheli güvenlik kamerasındaBursa'nın İznik ilçesinde, tütün satan iş yerinde tırnakçılık yaparak 100 lira çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı.

23.09.2019 16:48
Tırnakçılık yönetimiyle 100 lirayı çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Bursa'nın İznik ilçesinde, tütün satan iş yerinde tırnakçılık yaparak 100 lira çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı.
Olay, İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan, tütün satan bir iş yerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde müşteri gibi dükkana gelen kimliği belirsiz şüpheli, tırnakçılık yöntemiyle, tezgahtarın elindeki 100 lira parayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri çalışanı, polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Öte yandan tırnakçılık anı, kameralar tarafından görüntülendi.
Bursa tırnakçılık yönetimiyle 100 lirayı çalan şüpheli güvenlik kamerasında

Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

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