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BURSA Tırtıl istilasına uğrayan ormanlar yeniden yeşerdi

Tırtıl istilasına uğrayan ormanlar yeniden yeşerdiBursa'nın İnegöl ilçesinde, kayın ağacının yapraklarını yiyerek beslenen kızıl kuyruklu kayın tırtılının zarar verdiği ormanlar, 2 yıl sonra yeniden yeşermeye başladı.

11.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:41
Tırtıl istilasına uğrayan ormanlar yeniden yeşerdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kayın ağacının yapraklarını yiyerek beslenen kızıl kuyruklu kayın tırtılının zarar verdiği ormanlar, 2 yıl sonra yeniden yeşermeye başladı. Ormanlar, havadan fotoğraflandı.
İnegöl- Domaniç karayolu kenarındaki kayın ormanlarında, 2018 yılında görülmeye başlayan kızıl kuyruklu kayın tırtılları, ağaçlara yapraklarını yiyerek, zarar verdi. Tırtıllar, ormanda, sonbahar görüntüsü yaşanmasına neden olurken Orman Genel Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültes'nin hazırladığı proje ile mücadele çalışması başlatıldı. Tırtılların verdiği zararı en aza indirmek hedeflendi. Bu amaçla tırtılın sindirim sistemindeki enzimle faaliyete geçen 'bacillus' adı verilen bakteri ile biyolojik mücadele başladı.
2019 yılı içerisinde, bacillus biyoinsektisiti kullanılarak, havadan ve karadan tırtıllara mücadele edildi. Sonbahar ile tırtıllar, pupaya dönüşerek yaprak altlarında, ağaç kovuklarında ve toprak altına çekildi. Bu pupalar orman köylülerinin desteği ile toplanarak, mekanik mücadele de yapıldı. Pupalar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarı'na gönderilerek, tırtılın parazitoit (avcı böcek) üretim çalışmalarına başlandı.
PUPA TOPLAMA İŞLEMİ
Yapılan çalışmalarla ilgili İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ormanların yoğun olduğu bu alanlarda bakım çalışmaları da tamamlanmak üzere. Özellikle ara ve alt tabakada, çok sıkışık ağaçların olduğu yerlerde bakım çalışmaları yapılarak, orman içerisinde tırtılın besin miktarının azaltılması ve havadan yapılacak bacillus ilaçlamasının ormanın alt bölümlerine kadar ulaşmasını sağlayacak bakım çalışmalarında sona yaklaşıldıö denildi.
MÜCADELE DEVAM EDECEK
Açıklamada, 2020 yılında da mücadelenin aksatılmadan kontrollü bir şekilde süreceği belirtilerek, "Pupadan çıkarak kelebek haline dönüşecek zararlı, ağaç gövdelerine yaklaşık 200-400 adet yumurta bırakacak. Yumurtaların ağaç gövdelerinden temizlenmesi şeklinde mekanik mücadele çalışmaları yapılacak. Kelebekler orman içerisine kurulan ışık tuzaklarıyla yakalanarak popülasyonunun dengede tutulması sağlanacak. Yumurtadan haziran sonu temmuz başı çıkmaya başlayacak tırtılların ilk yaprakları yemeye başlamasıyla yine bacillus biyoinsektisiti ile havadan ilaçlama yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
ORMANLAR TEKRAR YEŞERMEYE BAŞLADI
Açıklamanın devamında, "Mücadele yöntemleriyle tırtılın popülasyonu dengede tutulmaya çalışılacak. Kamuoyunda ormanları yok ettiği, kuruttuğu bilinen bu tırtılın geçen yıl yapraklarını yiyerek, kurumuş orman görüntüsünü oluştuğu ormanlar, baharın gelmesiyle birlikte tekrar yeşermeye başladı. Tırtıllar ağaçları asla kurutmaz ve öldürmez, ağaçta büyüme kabına sebep olmaktadır" denildi. BURSA Tırtıl istilasına uğrayan ormanlar yeniden yeşerdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Domaniç, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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