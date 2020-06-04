BURSA TOGG'dan esinlendiler, yerli mini araç üretecekler

TOGG'dan esinlendiler, yerli mini araç üreteceklerBURSA'nın İnegöl ilçesinde güç birliği yapan iki firma, Türkiye'ye örnek olan TOGG yerli aracından esinlenerek, 'elektrikli mini araç' projesini hayata geçirmek için harekete geçti.

04.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:32
TOGG'dan esinlendiler, yerli mini araç üretecekler
BURSA'nın İnegöl ilçesinde güç birliği yapan iki firma, Türkiye'ye örnek olan TOGG yerli aracından esinlenerek, 'elektrikli mini araç' projesini hayata geçirmek için harekete geçti. Fabrikaları hazır olan ve marka çalışması başlatılan projenin ilk prototipi, 6 aylık süre içinde dünyaya tanıtılacak. 4 tekerlekli kapalı ve açık elektrikli mini otomobiller, elektrikli go-kart araçları, elektrikli engelli arabaları, elektrikli motosiklet ve bisikletler, elektrikli ATV, elektrikli tarım aletleri, elektrikli drone projelerinin yer alacağı araçların üretimine, 2021 yılında başlanması planlanıyor.
Bursa'da güçlerini birleştiren 2 firma, elektrikli mini araçlar yapmak için kolları sıvadı. İlk etapta kısa mesafeli 2 kişilik elektrikli araç üretimine yoğunlaşan projede, 2021 yılında üretime geçilmesi planlanıyor. 10 yıl içinde 1 milyar liralık yatırım yapmayı planlayan ve 40 ülkeye ihracat gerçekleştirmesi beklenen projenin, prototip ve marka çalışmaları devam ediyor. Elektrikli araç firması ortaklarından Haluk Özbek, yaklaşık 20 yıldır mobilya ve metal sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin özellikle yerli araç alanında hedef göstermeleri ve haklı talepleri, bizi motive eden ana unsurlardan bir tanesi. Yaklaşık 5 yıl önce elektrikli araç için hayal kurmaya başladık. Yaklaşık 100 milyon TL'nin üzerinde yatırımımız oldu. Dünyanın gelişmiş ülkeleriyle bağlantı kurabiliyoruz" dedi.
Bursa'da da TOGG projesini desteklediklerini ve mutlu olduklarını altını çizen Özbek, "Bursa'da olması ve elektrikli araçların ekip altyapısının da hızla oluşturulacağından dolayı, yüzde yüz sermaye ile biz de elektrikli araç üreteceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla ilk etapta kısa mesafeli 2 kişilik elektrikli araçlarımız üzerine yoğunlaşıyoruz. Tasarımlarımız şekillenmeye başladı. İnşallah 2020 yılı temmuz ayı içerisinde ilk tasarım lansman toplantımızı yapacağız. 4 tekerlekli kapalı ve açık elektrikli mini otomobiller, elektrikli go-kart araçları, elektrikli engelli arabaları, elektrikli motosiklet ve bisikletler, elektrikli ATV, elektrikli tarım aletleri, elektrikli drone üretimimiz olacak" dedi.
10 YILDA 1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
İlk prototip modelin deneme sürüşünü 2020 yılı aralık ayında yapacaklarını duyuran Özbek, "2021 yılının mayıs ayında da elektrikli araçlarımızın üretimine başlayacağız. Küresel hedeflerle ilgili yola çıkmış olacağız. 10 yıl içerisinde 1 milyar liralık yatırım yapmayı ön görüyoruz. Binlerce çalışana, onlarca mühendise iş imkanı da sağlamış olacağız" diye konuştu.
40 ÜLKEYE SATILACAK
Üretilen araçların Türkiye ile birlikte 40 ülkeye satışının yapılacağını belirten Özbek, "Araçlarda kullanılacak tüm malzemeler yerli ve milli olacak. Araçların şasilerinin üretileceği fabrikamız hazır. Bursa'daki fabrikamızda iste robotik sistemle üretimi yapacağız" dedi. BURSA TOGG’dan esinlendiler, yerli mini araç üretecekler

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Bursa, TOGG, Araç, Güncel, Haber

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