Bursa Trafiğine Kılıçdaroğlu ve Akşener Ayarı

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşın karşısına Millet İttifakı olarak çıkan CHP
ve İYİ Parti
genel başkanları yarın Bursa
'da ortak miting yapacak. Miting sebebiyle bir dizi güvenlik tedbiri alan Bursa emniyeti, kapatılacak yollar ve alternatif yollarla ilgili basın açıklaması yaptı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "27 Mart
Perşembe günü saat 23: 00'dan itibaren; Kemal Bengü
Caddesinde bulunan Acemreis Cami Kavşağından Gökdere
gidiş ve geliş, Mahmudiye
Kavşağından Gökdere gidiş ve geliş, Meydancık
Kavşağından Gökdere Kavşağına iniş ve çıkış, Etbalık Kavşağı, Beyazıt Caddesinden Gökdere gidiş ve geliş istikametlerindeki yollar açık hava mitingi bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca ilimiz Yıldırım
ilçesinde bulunan Kurtuluş ve İncirli Caddelerini kullanacak olan araç sürücüleri, bu iki caddeyi tek yön çıkış olarak kullanabileceklerdir. Güzergahlarda vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılarına riayet etmesi gerekmektedir. Araç
sürücüleri miting öncesi ve miting süresince, İzmir
yolu, Yakın doğu çevre yolu, Ankara
yolu, Avrupa Konseyi
Bulvarı, Yeşil türbe istikametinden Setbaşı istikameti, İncirli Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Namazgah Caddesi, Teleferik istikameti, İpekçilik Caddesi, Beyazıt Caddesi, Mudanya
yolu ve Eğitim Cadde istikametlerini kullanabileceklerdir, Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - BURSA
Araç, Bursa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA