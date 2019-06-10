Bursa trafiğine yarış ayarı

Uluslararası Bisiklet Birliği'nce tertiplenen "Bursa- Orhangazi
ve Bursa Yıldırım Beyazıt
Uluslararası Yol Yarışları" 11-12 Haziran 2019 tarihlerinde Bursa'da yapılacak. Yarışlar dolayısıyla bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak.
Emnietten yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Salı günü saat 10: 00' daBursa Büyükşehir Belediye Stadı yanında bulunan Işık Büfe önünden start verilerek, Acemler- Çevre yolu - Kestel
- Yenişehir
- İznik
- Orhangazi - Gemlik
- İstanbul
yolu - Çevre yollarını takiben aynı başlangıç noktasında son bulacak olan 172 kilometrelik bisiklet turu yapılarak 15: 30 saatlerinde tamamlanacak. 11 Haziran Salı günü saat: 10: 00'da başlayacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı önü - Hayran Caddesi - Acemler Kavşağı - Çevre Yolu Botanik - Çevreyolu Akom - Çevre yolu Demirtaş Kavşağı - Millet Mahallesi Lambalar - Samanlı Kavşağı - Çevreyolu Otoban bağlantısı - Çere yolu Vakıf Lambalar - Otosansit Kavşağı - Ankara
Yolu - Gürsu
Kavşağı - Kestel Kavşağı- Kestel Maliye
Lambalar - Ankara yolu gidiş güzergahları 11 Haziran Salı günü saat: 09: 30'dan itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Ankara yolu -Kestel Maliye lambalardan - İnegöl
istikameti - Turan Köye kadar olan güzergahı 11 Haziran Salı günü saat: 10: 20'den, Ankara yolu Turan Köy-Yenişehir güzergahı 11 Haziran Salı günü saat: 10: 30'dan, Yenişehir-İznik gidiş güzergahı 11 Haziran Salı günü saat: 11: 00' dan, İznik ilçe merkezinde 11 Haziran Salı günü saat: 11: 30'dan, İznik -Orhangazi ilçeler arası güzergahında 11 Haziran Salı günü saat: 12: 00'dan, Orhangazi ilçe merkezinde 11 HaziranSalı günü saat: 12: 50' den, Orhangazi -Gemlik dönüş güzergahları 11 HaziranSalı günü saat: 13: 15'den, Gemlik ilçe Merkezinden İstanbul yolu Bursa merkeze geliş istikameti 11 Haziran Salı günü saat: 13: 20'dan, Gemlik ilçesinden-İstanbul yolu - Bursa merkeze geliş güzergahında 11 Haziran Salı günü saat: 13: 25' ten itibaren, İstanbul yolu - Bursa Çevre yolu - Çevre yolu Botanik Park - Acemler Köprülü
kavşağı - Hayran Caddesi - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Stadyum önü arasındaki dönüş istikametleri 11 Haziran Salı günü saat: 13: 30'dan itibaren dönüşler öncesi ve il merkezine dönüş yarışlar bitinceye kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
12 Haziran Çarşamba
günü saat: 10: 00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı Yanında bulunan Işık Büfe Önünden start verilerek, Hayran Caddesi - Acemler - İzmir
yolu gidiş - Uluabat - Karacabey
- İzmir yolu geliş - Uluabat'ı takiben aynı başlangıç noktasında son bulacak olan 122 kilometrelik bisiklet turu yapılarak 15: 30 saatlerinde biteceğinden; 12 Haziran Çarşamba günü saat: 10: 00' da başlayacak olduğu yer olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum önü - Hayran Caddesi - Acemler - İzmir yolu gidiş - Carrefour
Kavşağı - FSM Kavşağı - Çalı Kavşağı - Gül Kavşağı - Özlüce Kavşağı - Uludağ Üniversitesi
- Görükle
kavşağına kadar 12 Haziran Çarşamba günü saat: 09: 30'dan itibaren geçişler öncesi, geçişler bitinceye kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
İzmir Yolu - Karacabey İstikameti - Göçmen konutları - Otoban bağlantısı - Minteks - Uluabat - Karacabey ilçesine gidiş güzergahı 12 Haziran Çarşamba günü saat: 10: 15'ten itibaren, Karacabey ilçesinden tekrar Bursa' ya dönüş - İzmir yolu geliş - Uluabat - Minteks - Otoban bağlantısı Göçmen Konutları dönüş güzergahı arası 12 Haziran Çarşamba günü saat: 12: 15'ten itibaren, Göçmen Konutları - Görükle Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Özlüce Kavşağı - Gül Kavşağı - Çalı Kavşağı - FSM Kavşağı - Carrefour Kavşağı - Mudanya
bağlantı yolu - Acemler Kavşağı - Hayran Caddesi - Büyükşehir Belediyesi Stadyum arasındaki dönüş istikametler 12 Haziran Çarşamba günü saat: 12: 30'dan itibaren dönüş etkinliği bitinceye kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. - BURSA
Kaynak: İHA
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