BURSA Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı

Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı (2)SALDIRI VE YARALANMA ANI KAMERADABursa'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin, motosiklet ile birlikte kaçan iki kişiye otomobilinden inerek pompalı tüfeği ile birlikte açtığı ateşler sonucunda yaralanan Hüseyin...

29.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:18
Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı (2)
SALDIRI VE YARALANMA ANI KAMERADA
Bursa'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin, motosiklet ile birlikte kaçan iki kişiye otomobilinden inerek pompalı tüfeği ile birlikte açtığı ateşler sonucunda yaralanan Hüseyin Çetin'in tedavisi, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Karnına, eline, koluna ve bacağına isabet eden saçmalar sonucu yaralanan yaşlı adam, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile birlikte sokağın başına gelen iki kişiyi gören şüphelinin, otomobilinden inerek otomobilinden çıkarttığı pompalı tüfek ile birlikte kovalamaya başladığı görülüyor. O esnada pompalı tüfeğini peş peşe, kaçan motosikletli iki kişiye doğru ateşleyen şüphelinin otomobiliyle olay yerinden kaçması ve Hüseyin Çetin'in yaralanmasının ardından mahalle bekçilerinin yardımına koştuğu anlar da yansıdı.
Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekiplerinin, kaçan şüpheli ve motosikletteki iki kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma sürüyor. BURSA Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Hüseyin Çetin, Bursa, Güncel, Haber
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