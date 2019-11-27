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Bursa traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı

Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan Uşak (33) ağır yaralandı.

27.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:02
Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı
BURSA'nın ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan (33) ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Gökhan Uşak yönetimindeki 16 H 7347 plakalı traktör, yağış nedeniyle çamur olan toprak yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uşak, traktörün altında kalarak, sıkıştı. Çevredekiler, Uşak'ı aracın altından çıkarırken, ihbarla gelen sağlık görevlileri de ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Gökhan Uşak'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı

İnegöl, Uşak, Güncel

Kaynak: DHA


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