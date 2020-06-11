BURSA 'Tulumbacı' kardeşler 50 yıldır zamana direniyor

'Tulumbacı' kardeşler 50 yıldır zamana direniyorBursa'nın İnegöl ilçesinde, 50 yıldır 'kara düzen' denilen beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartan tulumbacı kardeşler, zamana direniyor.

11.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:57
'Tulumbacı' kardeşler 50 yıldır zamana direniyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 50 yıldır 'kara düzen' denilen beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartan tulumbacı kardeşler, zamana direniyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan tulumbacı kardeşler Mahmut Yüğrük ( 59) ve Nuri Yüğrük (51), 40 yıldır 'kara düzen? yöntemiyle, beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartıyor. İnegöl'de, 1970'li yıllardan beri tulumbacılık diye tabir edilen sondaj işi yapan tulumba firması sahibi Mahmut Yüğrük, artık günümüzde İnegöl'de 1-2 metreden su çıkmadığını söyledi.
1975'ten sonra İnegöl'de sulu tarıma geçildiğini ifade eden Mahmut Yüğrük, '1960 senesinde baba mesleğine başladık. 1970'li yıllarda yeni yeni İnegöl'de sulu tarım başladı. 1970 senesinden beri İnegöl'de tulumba çıkarıyoruz. Tam 50 yıldır bu mesleği kardeşim ve çocuklarımızla icra ettirmeye uğraşıyoruz. Günümüzde artık petrol değil, su savaşları başlayacak. Bundan sonra eski karlar kışlar yok. Meteorolojinin verdiği bilgilere göre eski kar kışlar, yağmurlar olmuyor. Su seviyeleri her yıl günden güne tabana çekiliyor. Mesela 1970'li yıllarda 2-3 metrede çıkan su şu anda 9-10 metreye inmeye başladı. Hatta bazı bölgelerde 25-30 metreye kadar indi. Bazı bölgelerde büyük dalgıçlar 150 metreye inmeye başladı. Şu anda bulunduğumuz bölge Mesudiye Mahallesi'nde. İnegöl'ün çanak olduğunu düşünürsek, şu anda ortalama olarak İnegöl'ün her yerine 15-16 metre arasında su çıkıyor. Genelde ise İnegöl'ün çevre yolundan öteye suyu alamıyoruz, yüksek kalıyor ama alt kısımlarda suyu alabiliyoruz" dedi.
Zor bir meslekte olduklarını kaydeden Yüğrük, "Çamurun içinde, zaman geliyor yağmur içinde, karın içinde bile uğraştığımız oldu. İşimizden memnunuz ve severek yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde istiyoruz ki, en güzel suyu çıkaralım. İçilebilir, kumsuz, temiz ama tabi bazı yerlerde biraz sıkıntı oluyor. Bazı yerlerde pınar suyu gibi çıkıyor bazı yerlerde çamurlu, kumlu suyu oluyor. Bu da bizim elimizde olmayan bir şey ama biz elimizden geldiği kadar iyi bir damara boruyu koymaya uğraşıyoruz. Müşteriyi memnun etmeye uğraşıyoruz. Zaten müşteriyi memnun edemesek 50 sene bu işten para kazanamazdık. Şu anda İnegöl'de bu mesleği yapan ilk ve sonuz? diye konuştu. BURSA ’Tulumbacı’ kardeşler 50 yıldır zamana direniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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