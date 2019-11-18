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Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı

Tunahan son yolculuğuna uğurlandıBURSA'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:21
Tunahan son yolculuğuna uğurlandı
BURSA'nın ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tunahan, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Yenişehir Kaymakamlığı ve sanatçı Haluk Levent'in tedavisi için kampanyalar düzenlediği Tunahan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yenişehir Akçeşme İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Tunahan Sezer için ilçe merkezindeki Hatuniye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Tunahan'ın babası Ercan Sezer, annesi Serpil Sezer ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Cenaze Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ayaz Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi.
Sezer ailesinin 2 çocuğundan birisi olan Tunahan'ın vefatı Yenişehir'de büyük üzüntü yarattı.
Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı

Haluk Levent, Yenişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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