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BURSA Türbe 4 katlı apartmanın altında kaldı

Türbe 4 katlı apartmanın altında kaldıBURSA'nın İnegöl ilçesindeki Sinanbey Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın zemin katında bulunan Arap Dede Türbesi, konumuyla görenleri hayrete düşürüyor.

28.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:03
Türbe 4 katlı apartmanın altında kaldı
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Sinanbey Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın zemin katında bulunan Arap Dede Türbesi, konumuyla görenleri hayrete düşürüyor. Apartmanın birinci katında oturan Zeliha Duman, türbenin üzerindeki dairede oturduğunu, üzerinde yaşarken dikkat ettiğini ve zaman zaman bakımını kendisinin yaptığını söyledi.
İnegöl ilçesindeki Sinanbey Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan Arap Dede Türbesi, konumuyla dikkati çekiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine ramazan ayında alınacak tedbirler ile ilgili gönderilen genelgeyle, türbe ziyaretleri de kısıtlanırken, Arap Dede Türbesi'ni de koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca bölge sakinleri ziyaret ediyor.
'OSMANLI ZAMANINDA MEDRESEYMİŞ'
Apartmanın birinci katında oturan Zeliha Duman ise, yaptığı açıklamada türbenin üzerindeki dairede oturduğu için yaşamına dikkat ettiğini söyledi. Türbeye ilişkin bilgilerini aktaran Duman, "Büyüklerimizden duyduğumuza göre Yusuf isminde Arap lakaplı bir dede varmış. Bu bölgenin Osmanlı döneminden bir medrese olduğu, Arap Dede'nin de bu medresenin görevlisi olduğunu söylediler. Benim eşim de caminin emekli imamı. Biz 60 yıl önce burayı aldığımızda atıl vaziyetteydi. Biz de türbeyi düzenledik. Şimdi bakımını ben yapıyorum. Türbenin üzerindeki dairede oturduğum için yaşamıma dikkat ediyorum" diye konuştu. BURSA Türbe 4 katlı apartmanın altında kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İnegöl, Güncel, Haber
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