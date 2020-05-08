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BURSA Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar

Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılarBURSA'da, Osmanlı dönemi alimlerinden olan Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üzerine 5 katlı apartman yapıldı.

08.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:01
Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar
BURSA'da, Osmanlı dönemi alimlerinden olan Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üzerine 5 katlı apartman yapıldı. Çevreden geçen vatandaşlar, türbenin üzerinde bina görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Osmanlı döneminde, kendisine ait 30 gayrimenkulü vakfedip Tophane'de mektep yaptırarak, burada yıllarca talebe yetiştiren Takkeci Sinan Hoca, 1800'lü yıllarda vefat etti. Takkeci Sinan Hoca, kendi adıyla kurduğu medreseye gömüldü. Uzun yıllar sonra, Vakıflar Kanunu'nun çıkmasının ardından, Takkeci Sinan Hoca'ya ait olan medrese kamulaştırılarak satıldı. Yol genişletme çalışmaları sırasında Takkeci Sinan Hoca Medresesi yıkılırken, türbesinin üzerine ise 5 katlı apartman yapıldı.
'KABRİNİN ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLMİŞ'
Vakıflar Kanunu'yla birlikte Medresenin yıkıldığını, türbenin üzerine de apartman yapıldığını söyleyen Bursalı tarihçi Emrah Ateş, "Takkeci Sinan Efendi, Bursa'nın çok sayıda yetiştirmiş olduğu alimlerden birisidir. İlim erbabı, Allah dostudur. Orası, şahsi kazancıyla elde ettiği gelirden yaptırmış olduğu bir medresedir. Tamamen helal parasıyla yapılmış bir medresedir. Vefatından sonra kendi medresesine defnediliyor. Yaklaşık 30 parça menkulünü vakfetmiştir. İnsan yetiştirmek üzere bir medrese inşa etmiştir. Burada da kendisi hocalık yaparak kimseden bir beklenti içine girmeden, kimseden maaş beklemeden Allah rızası için talebe yetiştirmiştir. Takke yapıp sattığı için de Takkeci Sinan Hoca olarak ismi kalmıştır. Yattığı yerde Sinan Efendi Medresesi adı altında bir medrese inşa edip talebe yetiştirir. Vakıf malıdır. Vakıflar Kanunu'yla birlikte orası da satılır. Yol genişletme çalışması kapsamında medrese yıkılır, medresenin belli bir kısmı kamulaştırılarak satılır. Şahsa devredilir. Maalesef yapılan medresenin altında kalır. Şu an kabrinin üzerine bir bina inşa edilmiştir. Son hali budur. Olmaması gereken bir tablodur" dedi.
'YILLARDIR BU YOLDAN GEÇİYORUM İLK KEZ FARK ETTİM'
Türbeyi görünce şaşkına dönen mahalle sakini Ozan Orak, 'Yıllardır bu yoldan geçerim. İlk kez burada bir türbe olduğunu öğrendim. Gerçekten çok şaşkınım. Türbeyi, dükkan tarzında görmek beni şaşırttı' şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)
BURSA Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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