Bursa, turizm için tüm kozlarını oynuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın turizmden aldığı payın artması için maddi manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını belirterek, "Kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda gözümüzü budaktan sakınmayız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kentin yeni kalkınma rotasını turizm olarak belirlemesinin ardından başlatılan çalışmalar meyvelerini vermeye başlıyor. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye 'nin ilk turizm platformu olarak kurulan Bursa Turizm Platformu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilgili kamu kurumları ve sektörün tüm bileşenleriyle birlikte, Bursa'nın ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına öncelik veriyor. Turizm platformunun kuruluş amacı, hedefleri ve bugüne kadar yaptığı çalışmalar, Muradiye Kuran ve El Sanatları Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Her köşemiz ayrı değer

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her ne kadar sanayi ön plana çıksa da Bursa'nın Türkiye'nin turizm potansiyeli en yüksek şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Bursa'nın, tarih turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, gasronomi turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi ve spor turizmi için potansiyel yatırım alanları olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa'nın her bir köşesi, her bir ilçesi ayrı bir değer. İznik'ten Karacabey'e, dağ ilçelerimizden sahil ilçelerimize kadar her bir köşede hissedilen zenginliği; dağı, denizi, ovası, tarihi, kültürü, yemeği hasılı saymakla bitiremeyeceğimiz onlarca değeri ve markası ile Bursa tüm zamanların en güzel şehri. Ancak bu güzelliklere sadece görenler mazhar olabiliyor. Geçtiğimiz yıl öncesine kadar Bursa'ya gelen günübirlik turistlerin sayısı konusunda elimizde net veriler yoktu. Bir senedir Büyükşehir Belediyesi eliyle işlettiğimiz Atatürk Caddesi üzerindeki bilgilendirme bürosuna yanaşan tüm günübirlik turist otobüslerinin istatistiklerini tutmaya başladık ve çok çarpıcı verilere ulaşmış olduk. Bu verilere göre geçtiğimiz yıl Bursa'ya sadece günübirlik olarak gelen yabancı turist otobüsü sayısının 4.000'in üzerinde olduğunu gözlemledik" dedi.