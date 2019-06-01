BURSA Tutuşan ot balyalarını itfaiye ile vatandaşlar güçlükle söndürdü

Tutuşan ot balyalarını itfaiye ile vatandaşlar güçlükle söndürdü
BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. Ot balyalarının tutuşması ile başlayan yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Orhangazi- İznik
karayolu Torsu tesisleri yakınında meydana geldi. Bölgedeki bir tarla içinde bulunan saman balyalarında nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile birlikte kuru otların tutuşması ve arazide bulunan ot balyalarının yanması ile hızla yayıldı. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangına Orhangazi Belediyesi
itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Yangın arazinin yanında bulunan seralara sıçramadan kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
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