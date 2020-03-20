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BURSA UEDAŞ, koronavirüs önlemlerini arttırdı

UEDAŞ, koronavirüs önlemlerini arttırdı LİMAK Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, koronavirüs salgınına yönelik önlemlerini artırdı.

20.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:40
UEDAŞ, koronavirüs önlemlerini arttırdı LİMAK Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, koronavirüs salgınına yönelik önlemlerini artırdı. SCADA sistemi ile tüm elektrik şebekesini uzaktan kontrol eden UEDAŞ, saha ekiplerini de kesintisiz enerji için kritik bölgelere yoğunlaştırdı.
Bursa başta olmak üzere, Balıkesir , Çanakkale ve Yalova 'da 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, koronavirüse karşı birtakım önlemler aldı. Kesintisiz enerji hizmeti verebilmek için arıza onarım ve bakım ekiplerini kritik bölgelere yoğunlaştıran ve SCADA sistemi ile şebekeyi 24 saat uzaktan gözlemleyen UEDAŞ, bu zorlu süreçte ekiplerin sağlığı için de virüsten korunma yöntemlerini hayata geçirdi.
Dağıtılan enerjinin tamamını uzaktan görüntülenebildiği ve 413 istasyonu ile tüm ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kesintisiz uygulanabildiği SCADA sayesinde, elektrik kesintileri kısa sürede giderilerek, abonelerin mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor.
ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLDİ
Abonelerine kesintisiz enerji hizmeti sağlarken saha ekiplerinin sağlık kontrolleri ve önlemlerini sıkı tutan UEDAŞ, arıza onarım bakım merkezleri ve araçlarını da dezenfekte ettirdi. Ekiplerin eldiven takması zorunlu hale getirilirken vardiya saatlerinde oluşturulan yeni periyotlarla da arıza onarım bakım merkezlerindeki ekip yoğunluğunu kontrollü hale getirildi.
"TÜM İMKANLARIMIZ SEFERBER EDİLMİŞTİR"
UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte, vatandaşlarımızın kesintisiz enerji hizmeti alabilmesi adına, tüm imkanlarımız seferber edilmiştir" denildi.
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BURSA UEDAŞ, koronavirüs önlemlerini arttırdı

Kaynak: DHA

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BURSA UEDAŞ, koronavirüs önlemlerini arttırdı
Etiketler : Balıkesir, Yalova, Bursa, Güncel

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