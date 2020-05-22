BURSA-Uludağ'a Mayıs ayında kar yağdı

Uludağ'a Mayıs ayında kar yağdıKış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mayıs ayında kar yağdı.

22.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:52
Uludağ'a Mayıs ayında kar yağdı
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mayıs ayında kar yağdı.
Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl sezon, koronavirüs tedbirleri sebebiyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle bugün öğle saatlerinde kar yağdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. BURSA-Uludağ’a Mayıs ayında kar yağdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Uludağ, Güncel, Haber

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