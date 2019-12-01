Haberler » Güncel » Bursa uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı - Haber

Bursa uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdıTürkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.

01.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:08
'a mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.
'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yoğun sis ve fırtınayla birlikte sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi, 5 metrenin altına düştü. Kar yağışı birinci ve ikinci oteller bölgesinde de etkili oldu. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri beyaza büründü. Hazırlıklarını tamamlayan oteller, karın yağmasıyla birlikte ziyaretçilerine hizmet vermeye başladı. Oteller bölgesindeki kar kalınlığı tahmini 10 santimetreye ulaştı. Karayollarına bağlı ekipler ise yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafta içerisinde de Uludağ'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Bursa uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:48 "Def-i Hacet" sergisi açıldı
10:42 Kepez'de yeşil seferberliği
10:42 Eyüpsultan'da rap coşkusu
10:47 Burdur-'yorgancılık iğneyle kuyu kazmak'
10:41 Tavşanlı'da kış lastiği uygulaması denetimleri başladı
1.12.2019 10:49:35