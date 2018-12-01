Bursa Uludağ Bu Kış Sezonu Rus Turistlerle Dolacak

Uludağ
bu kış sezonu Rus turistlerle dolacak
Kış Turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da, yeni sezonun yaklaşmasıyla rezervasyonlar başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) Güney Marmara
Yöre Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu
, sezonun ilk Rus kafilesinin geldiğini belirterek, Rus turistlerin Uludağ'a akın edeceğini belirtti. Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kayak ve tatil sezonu 14 aralıkta başlayacak.
Türkiye'nin en önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da yeni sezonun açılmasına günler kala hareketlilik yaşanıyor. Oteller ve diğer tesisler son hazırlıklarını tamamlarken, yeni sezon için erken rezervasyonlar ile doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Toplam 300 bin 980 metre uzunluğuna sahip 20 kayak pisti ve 6 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel bulunan Uludağ, geçtiğimiz hafta yağan kar ile, 200 kişilik ilk rus kafilesini ağırladı. Beyaz Cennet'te kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, kayak ve tatil sezonu 14 aralıkta yapılacak olan açılış organizasyonu ile başlayacak.
BU SEZON ULUDAĞ'I RUSLAR DOLDURACAK 14 Aralık
'ta açılacak olan sezon öncesinde, valilik koordinasyon kurulu ile birlikte son çalışmalarını tamamladıklarını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Şuanda Uludağ, yeni sezon için tamamen hazır. Uludağ hem ülkemiz hemde dünyamızın bir markası. Tabiki Uludağ'da bellli başlı bazı sorunlar vardı. Turizm Bakanlığımız ile bu sorunların üstesinden geliyoruz. Gelecekte çok daha iyi, özlediğimiz bir Uludağ'a ve davos havasına ulaşacağız. Bu yıl, ülkelerin kendi gelenek ve göreneklerine göre çeşitli festivaller, organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. Yeni ürünler ve yeni pazarlama şekilleri ile Uludağ bu yıl çok daha güzel bir hale bürünecek. Bu sezon için özellikle Rus turistlerimizi bekliyoruz. Rus turistler şimdiden rezervasyon yapmaya başladı. Ayrıca geçtiğimiz hafta ilk yağan kar ile 200 kişilik bir Rus turist kafilemiz Uludağ'a yerleşti ve tatillerini yaptı. Bu kafilenin ardından çok daha fazla Rus vatandaşının Uludağ'a gelmesini bekliyoruz. diye konuştu.
Marmara,Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği,Uludağ
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:23