BURSA Uludağ'da aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

Uludağ'da aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradıBursa'daki Uludağ'da yiyecek bulamayan bir ayı, dağın eteklerine inip çöp konteynerinde yemek aradı.

06.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:33
Uludağ'da aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı
Bursa'daki Uludağ'da yiyecek bulamayan bir ayı, dağın eteklerine inip çöp konteynerinde yemek aradı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ziyaretçi sayısının düştüğü Uludağ'da, ayılar da yiyecek bulmakta zorlanırken, gece saat 02.00 sıralarında bir ayı dağın eteklerine kadar indi. Buradaki bir çöp konteynerinde yiyecek arayan ayı, bulduğu yiyecekler ile beslendi. O anlar bir vatandaşın amatör kamerasına yansırken, karnını doyuran ayı daha sonra geldiği yöne geri dönerek gözden uzaklaştı. BURSA Uludağ’da aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Uludağ, Bursa, Güncel, Haber

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