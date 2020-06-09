BURSA Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradı

Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradıBursa'da, Uludağ'da yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, çöp konteynerlerini mesken tuttu.

09.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:02
Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradı
Bursa'da, Uludağ'da yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, çöp konteynerlerini mesken tuttu. Pandemi nedeniyle sezonun erken kapandığı Uludağ'da ayılar, dağın eteklerine ve Oteller Bölgesi'ne inerek yiyecek aradı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen Uludağ'da, ayılar yiyecek bulmakta zorlanmaya başladı. Uludağ'da doğal yaşamlarını sürdüren ayılar, dağın eteklerine inerek yiyecek arayışına girerken, çöp konteynerlerinden beslenmeye başladı. Gece saatlerinde Oteller Bölgesi'ne inen bir ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken o anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çöp poşetinin içerisinde yiyecek arayan ve ardından diğer çöp konteynerine geçerek beslenen ayı, karnını doyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.
Önceki gece de bir ayı yine dağın eteklerine inerek çöp konteynerinde bulduğu yiyeceklerle beslenmiş ve o anlar da kameraya yansımıştı. Uludağ'da kış turizminin sona ermesi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sezonun erken kapanmasıyla birlikte yiyecek telaşına giren ayılar, daha önce de yiyecek arayışlarında enteresan görüntüler oluşturmuştu. BURSA Uludağ’da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Uludağ, Bursa, Güncel, Haber

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